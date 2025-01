Homem é morto a facadas ao ser atacado pelo vizinho no Centro Oeste

Hélio da Silva, de 58 anos, foi morto a facadas pelo vizinho dentro da casa em que morava na Rua Guatembus, localizada no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de sábado (4).

Conforme o boletim de ocorrência, a testemunha ocular do caso contou que um casal entrou na casa da vítima questionando quem teria ‘mexido com as meninas’. Em determinado momento, o homem usou uma faca para golpear Hélio pelas costas antes de fugir correndo.

A Polícia Militar, os investigadores da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa) e a Polícia Civil apuraram que o casal mora de aluguel na casa ao lado da vítima, fato esse confirmado pelo locador do imóvel.

Apesar das informações, o motivo concreto da confusão não chegou a ser divulgado. O caso foi registrado como homicídio qualificado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também