Homem é morto a facadas e adolescente é suspeito em São Gabriel do Oeste

Homem, identificado como Adriano Alves Faria, foi assassinado com golpes de faca no final da tarde desta quarta-feira (1°), no Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste. O suspeito do crime é um adolescente, de 17 anos.

O caso aconteceu logo após o menor, acompanhado de outra pessoa, terem ido até o lava jato da vítima e após algumas ameaças, houve um disparo de arma de fogo por meio de uma espingarda.

Segundo o site A Rota da Notícia, o tiro não pegou em Adriano, que logo após os suspeitos saírem do local, se armou com uma faca e foi atrás dos suspeitos.

Em frente ua uma conveniência, a vítima e o adolescente iniciaram uma discussão e ambos entraram em luta corporal, sendo que o menor conseguiu tomar a faca de Adriano e desferir vários golpes contra ele.

A vítima chegou a ser socorrida para atendimento médico no Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também