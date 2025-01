Homem é morto pelo PCC após ser sequestrado, torturado e transferir R$ 40 mil

Um homem foi sequestrado na segunda-feira (27) e mantido em cárcere privado por dois dias antes de ser morto em Goiânia, capital de Goiás, após ser torturado e obrigado a realizar transações, que somaram R$ 40 mil, para membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do Metrópoles.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), os criminosos mataram o homem logo após ele terminar de realizar as transferências, além de terem utilizado o veículo do homem para transportar o corpo dele e o trocarem por drogas.

Policiais do Comando de Missões Especiais (CME) prenderam os cinco faccionados na madrugada desta quinta-feira (30/1), além de apreenderem duas porções de skunk, uma porção de ‘icedrive’ - uma droga sintética - e uma balança de precisão.

Questionados, os criminosos levaram os policiais militares até o local onde eles desovaram o corpo, com um dos faccionados contando que rendeu o homem com uma faca. “Amarramos ele na cadeira, colocamos a corda no pescoço dele”, detalhou o criminoso, contando que manteve o homem amarrado por um dia e meio até ele terminar de transferir o valor.

Ele também contou que o corpo foi desovado em uma mata.

