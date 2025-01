Homem é preso após usar faca para ameaçar mulher de morte em Amambai

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de usar uma faca para ameaçar matar a esposa. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (31), na cidade de Amambai.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar estava fazendo rondas pela Avenida Bandeirantes, quando foi abordada pela vítima no cruzamento com a Rua 26 de Agosto.

Ela então detalhou que havia bebido com o marido durante o dia. Porém, em determinado momento, os dois tiveram uma discussão e o homem pegou uma faca para ameaçar a vítima. Por sorte, ela conseguiu sair correndo para fora do imóvel e escapar do autor.

Diante do relato, a equipe foi até a casa e encontrou o homem na entrada. A faca, usada para cometer o crime, estava no chão da residência.

Apesar da situação, ao chegar na delegacia a mulher não representou criminalmente em desfavor do autor, sendo orientada pelas autoridades sobre sua decisão.

O caso foi então registrado como ameaça e violência doméstica.

