Homem é preso com armas após ameaçar devedor para cobrar dívidas

Um homem de 33 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação depois de ser denunciado por ameaçar uma pessoa pelo pagamento de uma dívida.

A vítima procurou os militares que estavam em patrulha pela Rocam do Batalhão de Choque, dizendo que estava sendo ameaçada. Ele relatou ter pegado dinheiro emprestado com um homem e, após atrasar o pagamento, recebia vídeos do homem efetuando disparos de pistola.



O cidadão informou ainda que vira o homem conduzindo um veículo Sandero branco na região central.

Os policiais do Choque intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o veículo mencionado. Após a abordagem, encontraram uma caixa de munição calibre 9mm com 50 unidades no porta-luvas.



Durante a entrevista policial, o autor de 33 anos confessou possuir duas pistolas em casa, no bairro Guanandi. Foram apreendidas duas pistolas (Glock e Canik) de 9mm, quatro carregadores e mais 50 munições 9mm, totalizando 127 munições. Os itens apreendidos somam R$ 27 mil.

O caso foi encaminhado para a Depac Centro como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

