Homem é preso depois de estuprar adolescente de 13 anos em igreja de Japorã

Homem, de 48 anos, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Japorã, durante a manhã de terça-feira (9).

Conforme as informações policiais, o crime aconteceu no ano de 2021, quando o homem tentou abusar de uma adolescente de 13 anos, dentro de uma igreja do município.

Em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, a justiça expediu mandado de prisão para que o condenado dê início ao cumprimento da pena em regime inicialmente fechado.

O preso foi levado para a cadeia pública de Mundo Novo, onde fica a disposição da justiça.

