Homem é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Ponta Porã

Nesta quinta-feira (7), foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Ponta Porã, como parte da Operação Protetor, uma ação que visa combater o tráfico de drogas na região.

Conforme as informações policiais, a operação teve início após uma denúncia recebida em junho, que apontava a existência de uma grande quantidade de drogas armazenada em uma oficina mecânica na cidade.

Durante a investigação, as autoridades localizaram aproximadamente 938 quilos de maconha, além de 9 quilos de skunk e dois balanças de precisão, porém, na ocasião, não foi possível localizar os responsáveis pelo armazenamento do entorpecente.

Após a continuidade das investigações, quatro suspeitos foram identificados como possíveis envolvidos no tráfico de drogas. Com a realização dos mandados de busca e apreensão, as equipes encontraram 12 celulares e R$ 48.000 em espécie, além de uma caminhonete. Um dos indivíduos foi conduzido à delegacia por posse de arma de fogo de uso permitido.

A ação foi realizada pela Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em conjunto com a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e o SIG (Serviço de Investigação Geral) de Dourados.

