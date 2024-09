Homem é preso pela GCM após se revoltar e quebrar janela no CRS Nova Bahia

Homem, de 45 anos, foi preso depois de quebrar a janela da sala da assistente social do CRS Nova Bahia, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a tarde desta terça-feira (3).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi acionada pela gerente do posto de saúde. Ao chegar no local, foram informados que o autor estava acompanhando a mãe ao médico.

Porém, como ela demorou a ser atendida, ele foi até a sala da assistente social. Durante a conversa, bastante revoltado, ele acertou um soco e quebrou a janela. Posteriormente, o autor saiu do local enfurecido.

Acontece que ele ‘esqueceu’ a mãe na unidade de saúde, ao voltar para buscar a genitora, acabou sendo detido pelos guardas que atendiam a ocorrência.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como dano contra o patrimônio público.

