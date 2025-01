Homem é preso pela GCM após tentar bater na esposa em Campo Grande

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana, na noite desta segunda-feira (13), após tentar bater na esposa em um bairro de Campo Grande.

Segundo detalhes repassados pela corporação, o suspeito estava bastante agressivo e com forte sinais de embriaguez, tentando agredir as pessoas presentes na residência.

Quando a equipe da GCM chegou no local, ele não obedeceu as ordens e continuou agressivo, sendo necessário o uso da algema. Enquanto isso, uma das vítimas disse que o filho agrediu o suspeito com um cabo de vassoura com intuito de protege-lá.

O homem tentou coagir a equipe da GCM ao dizer que era filho de policial e que os guardas "não sabiam com quem estavam se metendo".

Ele foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também