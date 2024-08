Homem é preso por armazenar conteúdos de pornografia infantil em Dourados

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por armazenar e compartilhar o oferecimento uma criança, de apenas 7 anos, para práticas sexuais com adultos através da internet. Ele acabou sendo detido durante a operação Tutela Innocentium, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (28), em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas por meio de nota, as investigações tiveram início com a comunicação de uma rede social. O comunicado informava que um dos usuários estaria oferecendo uma criança para práticas sexuais com adultos.

No decorrer das investigações, as autoridades identificaram que o oferecimento da criança aconteceu através do compartilhamento de imagens que denotavam o abuso do menor. Outros materiais envolvendo crianças e adolescentes também eram compartilhados com terceiros e/ou disponibilizados ao público em geral em tal rede social.

Na ação, uma pessoa foi presa em flagrante por armazenamento e compartilhamento desse tipo de material.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também