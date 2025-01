Homem é preso por engano após erro em sistema da polícia de Mato Grosso do Sul

A falta de atualização de dados do sistema usado pelas polícias de Mato Grosso do Sul fez um homem, que não terá a identidade divulgada, ser preso ‘injustamente’ em Campo Grande durante o final de 2024.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o homem havia sido condenado pelo crime de roubo no ano de 2019, na cidade de Corumbá. No entanto, sua pena em regime semiaberto teria sido ‘extinta’ pelo poder judiciário daquela cidade, que acolheu um pedido do Ministério Público.

Acontece que, no final de 2024, ele acabou sendo preso pela polícia em uma abordagem pois constava em seu nome uma suposta evasão do sistema prisional. Durante verificação em outra plataforma, foi então descoberto que ele estava livre da condenação.

“Antes mesmo da suposta evasão já havia sido extinta a pena, conforme dados certificados nos autos. Isto é, sem mandado de prisão pendente ou pena a ser cumprida, reconheço a ilegalidade da prisão do custodiado e RELAXO a PRISÃO determinando sua imediata colocação em liberdade”, decidiu o Juiz de Direito Plantonista, Bruce Henrique Dos Santos Bueno Silva.

