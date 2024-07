Homem é preso por esfaquear e enforcar esposa durante briga em Sidrolândia

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por espancar a esposa depois de um dia de bebedeira no Distrito do Quebra Coco, em Sidrolândia. O caso aconteceu durante o domingo (14).

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, a vítima disse que estava bebendo com o companheiro na casa da irmão, quando começaram a brigar por conta de um celular quebrado.

Já em casa, o autor passou a xingar e ameaçar a companheira, desferindo uma facada no tórax dela. Além disso, ele tentou enforcar a companheira, mas foi contido por populares.

O homem foi encontrado em frente a casa do vizinho, ainda segurando a faca usada no crime. Ele chegou a tentar jogar a faca fora, ao ver os militares, mas não teve sucesso. Para os policiais, ele detalhou que realmente brigou com a companheira, porém, negou a intenção de feri-la.

Por conta do ferimento, a vítima foi encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico. O autor acabou sendo preso em flagrante e levado para a Delegacia de Policia Civil de Sidrolândia.

