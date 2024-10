Homem é preso por estuprar adolescente de 12 anos em Coxim

Homem, de 27 anos, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, após ter sido flagrado na companhia de uma adolescente, de 12 anos. O caso aconteceu na segunda-feira (30), mas foi descoberto apenas na manhã de terça-feira (1°), em Coxim.

Conforme as informações policiais, a mãe da menor foi até a delegacia durante a manhã de ontem, relatando que a menor estava fora de casa desde o dia 28 de setembro. Além disso, ela não dava noticias desde segunda.

Diante da situação, as equipes foram até uma casa localizada no bairro Senhor Divino, onde localizaram a menina na companhia do suspeito. Os policiais notaram que a adolescente estava com marcas no pescoço e a encaminhou para escuta especializada e exame pericial.

Com o indicativo de que estavam mantendo um relacionamento, o suspeito foi preso em flagrante. O homem se encontra na Unidade Policial onde aguarda audiência de custódia que decidirá se a prisão será mantida.

A legislação penal brasileira considera crime de estupro de vulnerável manter conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com menores de quatorze anos, independentemente de consentimento, artigo 217-A, do Código Penal.

