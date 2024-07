Homem é preso por estupro de vulnerável em Corumbá

Na última sexta-feira (26), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Corumbá, cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 38 anos, acusado de estupro de vulnerável.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Corumbá, e executado no Assentamento São Gabriel. O acusado foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, onde permanecerá à disposição da justiça.

A operação foi resultado de um trabalho de inteligência minucioso, que possibilitou a localização do suspeito na zona rural. A equipe se deslocou até o local para garantir a segurança da população e efetuar a prisão de maneira segura e eficiente.

