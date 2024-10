Homem é preso por importunação sexual em Santa Rita do Pardo

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por importunação sexual durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (1°), em Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações policiais, o homem, que já possuía antecedentes criminais pelo mesmo delito e estava em liberdade condicional. Ainda assim, ele continuava cometendo série de crimes sexuais na cidade.

As autoridades apuraram que o autor tinha costume de invadir residências de mulheres desacompanhadas, onde as observava e se masturbava. Em um dos incidentes mais graves, desligou o disjuntor da casa de uma das vítimas, causando pânico generalizado.

Apesar do período de imunidade eleitoral iniciado hoje, a autoridade policial considerou a jurisprudência das cortes superiores, que permite o cumprimento de mandados contra indivíduos em situações especificas. Essa medida foi tomada para evitar que o acusado, incapaz de exercer direitos políticos devido à sua situação legal, interferisse no direito ao voto das vítimas, que por medo poderiam se abster de participar do processo eleitoral.

O homem permanece sob custódia, à disposição da justiça, para responder pelos seus atos conforme determinado pelas autoridades competentes.

