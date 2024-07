Homem é preso por invadir a casa da ex e atear fogo nas roupas dela em Dourados

Homem, de 37 anos, foi preso por ameaçar a ex-namorada, de 32 anos, e espancar a filha, de apenas 20 anos, em Dourados. A prisão aconteceu durante a quarta-feira (24).

Segundo as informações policiais, em maio deste ano a ex do autor procurou a delegacia alegando ter sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro, solicitando medidas protetivas de urgência contra ele.

Quase um mês depois, a mulher voltou na delegacia pois o homem havia descumprido as medidas protetivas e a agredido. Na ocasião, ela estava bastante machucada, com lesões no pescoço e sangue algumas partes.

Dias depois, a advogada da vítima procurou a unidade policial notificando novos fatos. Ela detalhou que toda a família da mulher estava com medo da situação. Além disso, ela informou aos policiais que o autor estava espancando a filha com frequência, mostrando fotos dos hematomas e um áudio, que teria sido gravado durante a agressão.

Fora toda a situação que vem acontecendo há meses, o autor teria descumprido novamente as medidas protetivas de urgência durante o domingo (21), pois aproveitou para invadir a casa da vítima para atear fogo nas roupas dela.

Diante da situação, ele acabou sendo preso na casa dos pais e ficará a disposição da justiça.

