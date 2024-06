Homem é preso por perseguir, ameaçar e importunar a ex-mulher em Ladário

Homem, de 41 anos, foi preso em flagrante por perseguição e importunação sexual na cidade de Ladário. A prisão aconteceu durante a manhã desta segunda-feira (17).

Conforme as informações policiais, a vítima estava sendo perturbada pelo homem há cerca um mês, quando um desconhecido começou a mandar mensagens de cunho sexual e fotos íntimas para ela. Além disso, essa pessoa a ameaçava e perseguia.

Hoje pela manhã, após um registro da ocorrência, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Ladário iniciou trabalho investigativo e conseguiu localizar o autor dos crimes. A surpresa é que o homem era ex-marido da vítima.

Para conseguir prender o homem, a vítima marcou um encontro com o autor em um motel. Ela então avisou aos investigadores, que realizaram o monitoramento e conseguiram prendê-lo. No momento da prisão, ainda foi encontrada uma faca no assoalho do veículo dele.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a delegacia, onde ficou a disposição da justiça.

