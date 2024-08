Homem é preso por suspeita de matar e estuprar idoso em Água Clara

Homem, de 38 anos, foi preso por matar um idoso, de 68 anos, durante a segunda-feira (12), no Bairro Jardim Nova Água Clara, em Água Clara.

Conforme as informações policiais, o corpo da vítima foi encontrado com as calças parcialmente abaixada, com as nádegas expostas, nariz quebrado e sinais de asfixia. Ainda no local, o autor apenas disse ter achado o corpo da vítima.

Porém, durante os questionamentos, ele passou a entrar em contradição a respeito dos fatos narrados para as autoridades, sendo então levado para a delegacia para prestar depoimento. Durante as investigações, as equipes encontraram sinais de violência física e de um possível abuso sexual na vítima.

Além disso, com base na cronotanatognose (ramo da tanatologia que estuda os meios de determinação do tempo transcorrido entre o exame e a morte), observou-se mais contradições acerca da versão apresentada pelo indivíduo, que negou, inicialmente, estar com a vítima na noite anterior. Após várias oitivas, ele acabou confessando que estava na cena do crime, no momento aproximado da morte, por quase duas horas, apesar de negar ter tido relações sexuais com a vítima ou tê-la matado.

Segundo apurado, o autor e a vítima mantinham um tipo de relacionamento ainda não definido, que teria levado ao crime. O homem foi preso em flagrante pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio cruel.

Em relação a eventual crime sexual, a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes relativos às circunstâncias do crime.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também