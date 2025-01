Homem é preso por tentar estuprar, perseguir e ameaçar matar adolescente em MS

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por tentar estuprar, perseguir e ameaçar matar uma adolescente na cidade de Tacuru.

Conforme as informações policiais, as investigações começaram na semana passada, quando a adolescente e os pais procuraram a Delegacia de Tacuru, relatando o que estava acontecendo com a menor.

Após as investigações iniciais, o delegado representou pela prisão preventiva do suspeito e após ter o parecer favorável do Ministério Público, foi decretada pelo Poder Judiciário.

Através de um trabalho de inteligência policial, o homem, já conhecido pelas autoridades por ter uma extensa ficha criminal, com registros de dano, ameaça e furto, foi localizado em Antônio João.

A equipe da Delegacia de Antônio João cumpriu o mandado de prisão, colocando o homem à disposição da Justiça.

