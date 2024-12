Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em Campo Grande

Homem, de 44 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a segunda-feira (16), no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Ele tinha ainda um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica.

Conforme as informações policiais, as equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estavam fazendo diligências para localizar uma pessoa com mandado de prisão por tráfico de drogas.

Ao chegar no endereço do alvo, os policiais identificaram movimentação típica de comércio de entorpecentes, a famosa ‘boca de fumo’. Os policiais entraram no imóvel e se depararam com outra pessoa realizando a venda da droga.

No local foram encontradas 33 trouxinhas de cocaína e R$220 em notas trocadas. O autor imediatamente assumiu que estava traficando no local e foi conduzido para Depac Cepol, sem lesões.

Em outra ação, os investigadores apuraram denúncia sobre pessoa com mandado de prisão em aberto que estaria residindo em uma casa na rua Guariroba, bairro Guanandi.

Os policiais conseguiram realizar a abordagem e, após checagem, foi constatado a existência do mandado em aberto. O homem, de 44 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

