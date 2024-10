Homem executado no Rita Vieira foi acusado de roubo antes de ser morto

O homem, ainda não identificado, executado na tarde desta quarta-feira (9) no cruzamento das ruas Matrinchan com a Via Láctea, no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande, teria sido morto por conta de um possível desentendimento após ser acusado de roubar equipamento da obra em que trabalhava.

Segundo uma testemunha, ele e a vítima voltavam para casa quando foram abordados por dois carros, momento em que os autores do crime desceram do veículo e acusaram o homem de roubar uma ferramenta.

Ainda segundo a testemunha, eles começaram a agredir a vítima e realizaram um disparo, fugindo do local logo em seguida.

Moradores da região chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros, que enviou uma Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) para prestar socorro à vítima, mas apesar das manobras de reanimação, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

A Polícia Civil segue tentando identificar o rapaz.

