Homem fica com as vísceras expostas ao ser esfaqueado durante tentativa de assassinato

Quando a Polícia Militar, o homem já estava sendo atendido pelos socorristas. O local do crime foi então isolado até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Conforme o registro policial, testemunhas contaram que viram apenas o momento que a vítima pedia socorro, já com a barriga sangrando e o ajudaram chamaram o Corpo de Bombeiros para ir até o local.

Um morador de rua, de 37 anos, conhecido como ‘Maranhão’, foi esfaqueado e ficou com as vísceras expostas durante a noite de sexta-feira (3), na região central de Campo Grande. O autor é conhecido na região como ‘Venezuelano’ e estava acompanhado de dois irmãos, identificados como ‘gêmeos’.

