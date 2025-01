Homem furta oficina após chegar pedindo emprego em Dourados

Um venezuelano, de 31 anos, foi preso depois de furtar uma oficina mecânica instantes depois de chegar pedindo por emprego. O estabelecimento está localizado na Rua dos Missionários, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, enquanto um funcionário foi chamar o proprietário para falar com o autor, aproveitou para furtar um celular e 20 chaves de modelos variados. Após isso, ele saiu correndo.

Populares que testemunharam a ação perseguiram o homem e conseguiram detê-lo na esquina das ruas Aquidauana e Antônio Emílio de Figueiredo. A Guarda Municipal de Dourados (GMD) foi acionada para atender a ocorrência.

Durante a abordagem, um morador da região, de 58 anos, reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo furto de sua bicicleta horas antes. O venezuelano confessou o crime e revelou que já havia vendido o produto.

Com as informações fornecidas, a bicicleta foi localizada em uma residência na Rua São Francisco, no Jardim Itália. No local, uma mulher afirmou ter comprado a bicicleta sem saber que se tratava de produto roubado. Ela foi autuada por receptação culposa e liberada em seguida.

O venezuelano foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

