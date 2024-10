Homem invade casa em Dourados e afirma ser dono do imóvel

Um homem arrombou o portão de uma residência no Jardim Clímax, em Dourados, e após se acomodar no local, afirmou ser o dono do imóvel. A vítima, dona do imóvel, estava morando temporariamente em outro local devido a reformas, por isso o local estava desocupado no momento da invasão.

Segundo o portal de notícias Dourados News, a vítima contou que o homem arrombou o portão da residência, forçou entrada pela porta da cozinha e, logo em seguida, retirou os móveis da casa e os colocou na varanda antes de sair, trancando o portão com um novo cadeado.

O invasor alega conter um documento de matrícula de 2012 referente ao imóvel, no entanto, o documento estava em nome de outra pessoa, levantando dúvidas sobre a legitimidade de sua posse. O aturo alega possuir procuração que justifica a invasão.

O proprietário detalhou que esse não é o primeiro episódio do tipo, e que já vivenciou situação semelhantes anteriormente.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como violação de domicílio.

