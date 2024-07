Homem leva 'bicuda' na cabeça e tem celular roubado no 'corredor' do Nova Lima

Homem, que não teve o nome divulgado, teve o celular roubado após levar uma 'bicuda', também conhecido como chute, na região da cabeça. O crime aconteceu no corredor do Nova Lima, quando a vítima estava embriagada.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem detalhou que há dias semanas estava bebendo em um bar da região. Porém, estava indo embora para casa, quando resolve sentar na calçada.

Mesmo momento, ele teria levado uma bicuda no rosto e aparou. Apenas no dia seguinte, quando acordou, ele sentiu que estava sem o celular e com um corte na testa. Para tentar encontrar o aparelho, o homem chegou a ligar várias vezes, mas as ligações não foram atendidas. Ao olhar o aplicativo de mensagens, a vítima viu a foto do funcionário de uma floricultura do 'corredor' do bairro.

Por ser analfabeto, ele não soube informar a marca e modelo do telefone. Diante disso, o caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil.

