Homem leva facada em briga entre vizinhos

Na sexta-feira (28), Olucene Vixamar, 32 anos, foi faqueado por Maicon Martinez, 32 anos, quando estava na casa de uma amiga, Julien Marcos Bonfa de Jesus, 30 anos, no bairro Rita Vieira, na capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, Olucene estava na casa de sua amiga quando o agressor que mora ao lado entrou na residência com duas facas e um pedaço de pau, e tentou agredi-lo. A vítima teve um corte no braço esquerdo.

Em depoimento Maicon esclarece que a briga era com os vizinhos que são haitianos e que Olucene entrou no meio da discussão por isso acabou esfaqueado.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Piratininga.

