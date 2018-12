Ao negar fazer sexo, mulher leva 12 facadas

Jones José Passos, 45 anos, é acusado de tentativa de feminicídio ao esfaquear uma mulher de 33 anos, depois da vítima ter se negado a manter relações sexuais com ele. O fato ocorreu por volta das 18h de quinta-feira (27) em Deodápolis.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o casal possuía um relacionamento conturbado, a vítima possui residência no distrito de Lagoa Bonita, e teria recebido a visita de Jones. Ele tentou manter relação sexual com ela, mas diante da recusa, o homem ficou nervoso e a esfaqueou por 12 vezes. Os golpes a acertaram o rosto, tórax, e braço esquerdo. Depois de cometer o crime, o homem disse que se ela o entregasse à polícia ele voltaria para matá-la. Ele fugiu do local e vizinhos acionaram o socorro.

A mulher foi encaminhada ao hospital municipal Cristo Rei, onde manteve-se consciente e sem risco de morte. Policiais militares estiveram na casa do suspeito e encontraram diversas facas, inclusive uma espingarda de pressão calibre 22. Jones não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis.

