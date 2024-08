Homem leva marretada após negar dinheiro para a ex-mulher em Dourados

Homem, de 42 anos, levou marretada da ex, de 21 anos, durante tarde de quarta-feira (14), na região central de Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os dois foram casados por 3 anos, sendo que da relação eles tiveram um filho de 1 ano e a autora está grávida novamente. Porém, o casal está separado há 2 meses.

Ontem, a mulher foi até o serviço da vítima exigindo que ele lhe entregasse alguns valores em dinheiro. No entanto, como o homem não tinha a quantia solicitada, a autora passou a ameaçá-lo com uma marreta que encontrou no local.

Irritada com a situação, a mulher jogou o objeto contra o ex, o atingindo na região do braço e da cintura, causando uma lesão onde a marreta pegou. Devido o impacto com o corpo da vítima, a marreta ainda quebrou o celular que estava em um dos bolsos.

Diante da situação o homem procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde registrou o caso e manifestou o desejo de representar contra a autora. Os fatos foram registrados como dano, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

