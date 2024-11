Homem mata desafeto a facadas em Novo Horizonte do Sul

Um homem, identificado como Antônio Fernandes de Souza, conhecido como "Cara Suja", foi assassinado a facadas na noite de ontem (15), na estrada vicinal da linha Santa Luzia, em Novo Horizonte do Sul.

A vítima e o suspeito do crime, identificado como Nenê, eram vizinhos e estavam na propriedade rural de outro conhecido, quando começaram uma discussão.

Após a briga, Nenê foi para a sua propriedade rural, a 100 metros do local da briga, nisso, a vítima o seguiu de moto, a fim de resolver o mal-entendido.

Segundo o Vale do Ivinhema, Cara Suja demorou para voltar, por isso a testemunha e seu marido, donos da propriedade rural onde aconteceu a briga, foram procurá-lo e o encontraram caído na beira da estada com marca de perfurações no peito, sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou no local, Antônio já estava morto. A Polícia Militar e a funerária também foram chamadas. No momento em que as equipes aguardavam a perícia, escutaram uma moto se aproximando, mas ao perceber a movimentação na estrada, o condutor do veículo desligou o motor e o não foi mais visto.

Minutos depois, no sítio de Nenê, o encontraram junto de sua esposa tentando esconder uma marca de sangue que estava no chão com o auxílio de uma enxada.

Diante do flagrante, o suspeito foi preso. Ele tinha ferimento na mão e foi levado ao pronto-socorro. Após receber atendimento, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema. O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de Novo Horizonte do Sul.

