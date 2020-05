Homem mata sogra, fere ex-mulher e comete suicídio na frente dos filhos

Weber Barcelos da Silveira, 36 anos, matou a ex-sogra Elza Limas Soares, 46 anos, feriu gravemente a ex-esposa, 28 anos, e depois suicidou-se na noite desta segunda-feira (11), em Costa Rica.

O crime foi cometido na frente de duas crianças, filhos do ex-casal, na casa da ex-mulher, próximo a um quartel da Polícia Militar (PM).

De acordo com o site “MS Todo Dia”, um policial que estava no quartel próximo a casa ouviu os disparos, quando uma criança, 11 anos, chegou na unidade pedindo ajuda e dizendo que o pai estava matando a mãe.

Uma equipe da PM foi até o local, ao chegarem na residência encontraram Elza Lima e sua filha, ex-mulher do autor, caídas no chão e baleadas. Weber foi encontrado dentro da casa com a arma do crime e um ferimento na cabeça, levando a hipótese de suicídio, conforme dito no jornal.

O corpo de bombeiros foi até o local e socorreram a ex-mulher, que estava gravemente ferida e foi encaminhada para Campo Grande. O marido de Elza, estava em frente a casa e foi testemunha do crime. Ele alega que Weber chegou no local perguntando sobre a ex-mulher, momento que o ex-sogro disse que ela estava dentro de casa.

Logo após a testemunha ouviu os disparos, e viu a criança saindo correndo, ele pegou um cabo de vassoura e deu a volta na casa, quando viu o autor de suicidando.

O site afirma que, além de dois filhos do autor com a ex-mulher, havia uma terceira criança na casa que também viu o crime, todos os menores foram amparados pelo conselho tutelar.

A arma utilizada no crime era uma Taurus com dois carregadores. Elza foi atingida por tiro no peito e não resistiu. A filha dela, ex-mulher do autor, tinha dois ferimentos por arma. O autor teria agido por ciúmes, por não aceitar o fim do relacionamento ocorrido recentemente.

