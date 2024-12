Homem morre ao entrar em confronto com a polícia após fazer arruaça em Paranhos

João Cavalcante da Silva, de 33 anos, e popularmente conhecido como 'Zóio', morreu ao entrar em confronto com a Polícia Civil durante a madrugada desta terça-feira (31), em Paranhos.

Conforme as informações policiais, ele estava em uma conveniência quando começou a brigar com os clientes e jogar cerveja em duas mulheres. Na sequência, aproveitando que estava armado,nele ameaçou matar quem estava no local. A Polícia Civil foi então acionada, para conter a situação, mas quando chegou ao local 'Zóio' fugiu em alta velocidade.

Durante a fuga ele acabou sofrendo um acidente ao atingir um motociclista, com quem passou a discutir e agredir. Quando viu a polícia se aproximando, João sacou a arma e passou a gritar para que ninguém se aproximasse.

Diante da situação, ele foi atingido por um disparo de contenção. Ainda com vida, o homem foi socorrido e acabou não resistindo ao ferimento, falecendo pouco antes de dar entrada na unidade de saúde.

O caso foi registrado na delegacia local.

