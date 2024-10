Homem morre ao 'tirar satisfação' com ex-cunhado em Angélica

Carlos Eduardo Filó, de 40 anos, morreu depois de ser atingido por golpes de facão durante uma briga com o ex-cunhado, identificado como Luciano Silva Soares, de 46 anos, em Angélica. O crime aconteceu durante o final de semana.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada pela ex-mulher do autor, já que ele estaria em sua casa fazendo ameaças de morte contra ela.

Durante o deslocamento para o local, os militares foram informados que o irmão da mulher teria dado entrada no hospital da cidade, com várias facadas pelo corpo. Além disso, os ânimos estariam exaltados na unidade de saúde.

Ao chegar no hospital, eles foram abordados por parentes da vítima, que contaram onde o autor estava. No imóvel, eles encontraram Luciano com a parte superior do tronco e calça tomados por sangue.

Luciano era ex-marido da mulher, chegou em sua residência abriu o portão e tentou adentrar. A mulher impediu, colocando o sofá atrás da porta. O homem a todo momento proferia ameaças de morte contra ela, enquanto tentava empurrar a porta.

Um irmão então chegou para tentar acalmar o autor, porém, acabou desferindo uma mordida no polegar e no nariz do rapaz. Depois disso, Luciano fugiu.

Carlos, que morava em um assentamento da região, ficou sabendo da confusão e foi para a cidade ‘acertar’ as contas com o autor, porém, acabou sendo atingido por vários golpes de facão.

Depois de ser hospitalizado no hospital da cidade, ele precisou ser transferido para o Hospital Regional de Nova Andradina, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

