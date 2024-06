Homem morre após bater moto em picape na MS-158, em Três Lagoas

Reginaldo Marques da Silva, de 56 anos, morreu depois de sofrer um grave acidente na rodovia BR-158, em Três Lagoas, durante a noite de domingo (9). Em menos de uma hora, dois graves acidentes foram registrados na região.

Conforme as informações do site JP News, a vítima fatal era motociclista e acabou colidindo contra a traseira de uma picape. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, reanimando a vítima para conseguir transportá-la até o Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora.

No entanto, já na manhã desta segunda-feira (10), Reginaldo faleceu na unidade de saúde.

Outro acidente grave – pouco antes de onde Reginaldo bateu, um motorista foi socorrido com um corte profundo e fratura de fêmur na perna direita. A colisão entre dois carros, deixou a vítima, de 35 anos, presa às ferragens.

Depois de ser retirado, ele foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora pelo Corpo de Bombeiros.

Nos dois casos, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local, fazendo os levantamentos sobre o ocorrido.

