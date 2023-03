Homem morre apÃ³s sentir 'queimaÃ§Ã£o' no estÃ´mago em Campo Grande

Francisco Marcelino De Araujo, de 52 anos, morreu momentos depois sentir uma forte ‘queimação’ na boca do estômago, na manhã deste sábado (4) na rua Bartolino Corrêa, no bairro Parque Novo Século, em Campo Grande.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a esposa de Francisco contou a polícia que ele sentiu uma forte queimação na boca do estômago. Dor essa, que irradiava para o braço esquerdo, enquanto estava sentado em uma cadeira dentro de casa.

Em determinado momento, Francisco caiu para frente, começando a convulsionar e espumar saliva pela boca. A mulher pediu socorro aos vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares fizeram manobras de reanimação cardíaca por um tempo, mas ele acabou não resistindo e faleceu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como morte a esclarecer e será investigado.

