Homem morre horas depois de ser espancado e esfaqueado no rosto em Japorã

Homem, de 27 anos, morreu um dia depois de ser encontrado com vários ferimentos pelo corpo durante a noite de sábado (16), em Japorã. A vítima estava internada no Hospital da Vida, em Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima foi encontrada no meio da rua, na zona rural da cidade, com várias lesões pelo corpo, cortes na cabeça e no rosto, afundamento de crânio e desacordo. Ele foi socorrido e levado para um hospital do município.

Porém, devido a gravidade de seu caso, ele precisou ser transferido para o Hospital da Vida, onde ficou internado em estado gravíssimo até falecer nas primeiras horas da manhã de domingo (17).

Não existem detalhes sobre a motivação ou quem seriam os autores do espancamento da vítima, no boletim de ocorrência. O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEAPC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado.

