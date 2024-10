Homem não consegue dinheiro para comprar drogas e ameaça matar os pais em Dourados

Homem, de 32 anos, foi preso depois de ameaçar matar os pais ao não conseguir dinheiro para comprar álcool e drogas. O caso teria acontecido durante a noite de segunda-feira (28), no Bairro Canaa III, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, foram recebidos pelos pais do autor.

Eles contaram que após o rapaz sair da cadeira, resolveram dar uma chance de ressocialização para o filho. Porém, ele não tem colaborado para a convivência no imóvel. A todo momento ele sai para consumir drogas e vive bebendo. Na noite de ontem, o rapaz chegou sob efeito de entorpecentes e passou a exigir dinheiro dos pais para comprar mais.

Ao não conseguir o valor, o autor começou a fazer ameaças contra os genitores. Em determinado momento, ele passou a agredir o próprio pai e só parou quando seus irmãos chegaram para separar a confusão.

A situação chegou ao ponto de os pais dizerem que não o querem mais dentro de casa. O rapaz foi preso e levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como ameaça.

