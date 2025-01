Homem passa mal e morre após briga em sítio em Douradina

Pedro Molina, com informações do Dourados News atualizado em 19/01/2025 às 11h37

Uma festa, realizada em um sítio em Douradina terminou com Otávio José de Santana, proprietário do local, morto na noite deste sábado (18) depois de ele passar mal após uma briga e ser encontrado sem vida em seu carro.

Segundo o boletim de ocorrência, uma festa acontecia no local, porém, Otávio não estava presente, mas de acordo com o caseiro do sítio, identificado como Otávio, o proprietário chegou mais tarde na propriedade acompanhado de um casal desconhecido.

Foi após uma discussão e confusão generalizada, com troca de agressões, que Otávio começou a passar mal, momento em que o caseiro acionou a Polícia Militar.

Os policias chegaram a tentar realizar manobras de reanimação, mas o dono do sítio não resistiu e faleceu ainda no local. No carro, os policiais encontraram duas cartelas de remédio para disfunção erétil.

O caso foi registrado na Delegacia de Douradina como lesão corporal seguida de morte.

