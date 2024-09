Homem pede socorro a morador após ser esfaqueado no Jardim Inapolis

Homem, de 45 anos, foi esfaqueado durante a noite deste sábado (28) e pediu socorro na casa de um morador, no Jardim Inapolis, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a testemunha saiu para ver o chamado e encontrou o homem caído no chão, com uma lesão no abdômen. Assim, chamou rapidamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Como a vítima estava bastante desorientada, os policiais não conseguiram coletar detalhes do fato.

Os militares dos Bombeiros informaram que o homem tinha uma perfuração profunda no abdômen. Após o atendimento médico, foi encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também