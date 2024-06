Homem 'perde' a esposa após apanhar em praça de Bataguassu

Homem, de 36 anos, ainda não identificado, foi socorrido depois de apanhar de um indivíduo, conhecido como ‘Nego’, durante a madrugada de sábado (1°), em frente a Praça Jan Antonin Bata, popular Praça do Peixe, na Avenida Campo Grande, em Bataguassu. O autor teria ainda levado a esposa da vítima embora.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele contou que estava no local quando foi atacado por Nego, sendo agredido com golpes na região da cabeça. A vítima ficou caída em frente a uma lanchonete.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros a vítima e o encaminhando para a Santa Casa.

Ainda em seu relato para a Polícia Militar, a vítima disse que Nego saiu do local levando sua esposa embora. Ele não soube dizer para onde.

Apesar dos detalhes ainda serem escassos, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Polícia Civil do município.

