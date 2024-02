Homem pisoteado por cavalo em Corumbá, morre após possível erro médico

O funcionário de 42 anos, de uma fazenda em Corumbá, morreu na noite de ontem (17), após semanas sentindo dores decorrentes de uma queda de cavalo que sofreu há 20 dias.



Conforme registrado na Depac Cepol, a vítima estava montada à cavalo quando um outro equino desgovernado veio em sua direção, e com o impacto, a vítima caiu e acabou pisoteada por sua montaria.



Em primeiro momento, o homem não achou que era grave, mas devido as dores, que persistiram, a vítima procurou atendimento médico no dia 9 de fevereiro de no CRS Tiradentes, no entanto o médico não identificou nada fora do normal no Raio-X.



A vítima, que sofria de Doença de Crohn, voltou a rotina, trabalhou, viajou entre cidades, mas no dia 16 de fevereiro, não suportando dores no quadril, procurou atendimento médico no Hospital Municipal de Miranda, onde realizou novo Raio-X, que constou duas fraturas na bacia.



A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande onde deu entrada na madrugada de sábado (17), no entanto o quadro dele evoluiu com choque séptico refratário, não respondendo a nenhuma das medidas clínicas instituídas e morreu às 19h.



O caso que foi registrado morte a esclarecer, foi analisada pela polícia como um possível erro médico.



Deixe seu Comentário

Leia Também