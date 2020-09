Homem que ameaçava ex-companheira é preso tentando se esconder em buraco

Uma operação na manhã desta sexta-feira (18), para cumprimento de mandado de prisão em Três Lagoas prendeu homem, de 31 anos, que tentava se esconder em um buraco dentro da casa de sua mãe. A ação foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de da cidade com o apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Polícia Militar.

O homem é suspeito de cometer os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e coação no curso do processo. Mesmo com medidas protetivas de urgência, ele continuou a ameaçar sua ex-companheira e persegui-la por meio de redes sociais, tendo inclusive, realizado "live" para obter informações da vítima e ameaçado outras pessoas que entregasse o seu paradeiro.

Quando os policiais chegaram na residência de sua mãe, ele tentou se esconder dos agentes em um buraco que havia sido feito em um dos cômodos da casa. Mas após vistoria, os policiais conseguiram efetuar a prisão do suspeito.

O suspeito que possui várias passagens policiais e histórico de fuga, estava evadido do regime semiaberto, sendo preso preventivamente e será encaminhado ao presídio de Três Lagoas.

