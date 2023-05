Homem que estuprou jovem em posto de combustível é preso na Capital

Um homem, de 32 anos, foi preso durante a terça-feira (30) após ser acusado de estuprar uma jovem de 19 anos em Campo Grande. O crime teria acontecido no dia 9 de março.

De acordo com as informações policiais, o autor estava acompanhado de um rapaz de 29 anos quando começou o crime em um posto de combustível localizado na Avenida Marechal Deodoro.

No dia, um dos acusados foi localizado e preso em flagrante, pela Polícia Militar, no entanto, na ocasião, o outro não havia sido encontrado.

Assim que os fatos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor e assim que autorizado pelo Poder Judiciário, ele foi preso por equipes do GOI, no bairro Jardim Leblon.

No momento da prisão, o autor tentou fugir, subindo no telhado, mas foi contido e detido pelos policiais.

Assim que capturado, o indivíduo foi encaminhado à 1ªDEAM, onde ficará à disposição da justiça.

