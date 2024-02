Homem que fez vaquinha online para matar Lula é investigado

Carla Andréa, com Terra

Nesta terça-feira (06), a Polícia Federal do Espírito Santos cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de homem, que fez uma vaquinha nas suas redes sociais para juntar dinheiro, e pagar um atirador para agir contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A PF não divulgou o nome do suspeito, mas começou a investigação após tomar nota da ação dele na internet. O indivíduo mora em Aracruz, no norte do estado. Na residência dele, foram apreendidos um celular e um computador.

Os mandados foram autorizados pelo Juízo da 1º Vara Federal de Linhares/ES. Segundo a PF, o suspeito colaborou com as atividades da polícia e confessou ser responsável pelas postagens nas redes sociais.

