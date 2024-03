Homem que matou cachorros e queimou a casa da ex Ã© preso em MS

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por incendiar a casa da ex-companheira e matar os três cachorros dela, na noite do dia 21 de fevereiro na cidade de Guia Lopes da Laguna. A prisão aconteceu na segunda-feira (26), no município.

Conforme as informações policiais, o homem não aceitava o fim do relacionamento do casal e por isso, cometeu os crimes para se vingar da vítima. Após o delito, o fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiro Militar, sendo o local analisado e periciado por investigadores e peritos criminais.

Durante os trabalhos investigativos, a autoridade policial de Guia Lopes da Laguna, delegado Gustavo Detomi, representou pela Prisão Preventiva do suspeito.

O pedido teve parecer favorável do Ministério Público e foi deferido pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jardim.

O investigado foi preso e encaminhado à sede da Polícia Penal em Jardim-MS (Estabelecimento Prisional Máximo Romero), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também