Homem que matou médico a facadas em posto de saúde morre ao tentar fugir da Polícia Civil

O assassino do médico Edivandro Gil Braz, 54 anos, identificado como Gabriel Nogueira da Silva, de 27 anos, conhecido como ‘Macarrão’, morreu ao tentar fugir da Polícia Civil durante a noite de segunda-feira (18), em Itaporã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o autor teria sido baleado na região da cintura ao tentar escapar depois de ser submetido a exame de corpo delito, uma vez que ficaria preso pelo crime de homicídio.

Após ser ferido, Gabriel foi socorrido e transferido para o Hospital da Vida em uma ambulância da secretária de Saúde de Itaporã, com escolta da Polícia Civil.

Para o site, o hospital detalhou que Gabriel chegou consciente e orientado para ser submetido a uma cirurgia, mas antes de ser levado para o centro cirúrgico ele começou a passar mal e acabou morrendo, antes mesmo de ser medicado.

Diante disso, o corpo será levado para o Imol (Instituto Médico Odontológico Legal), onde será submetido a exame de necropsia, para em seguida ser liberado para sepultamento.

O crime – o profissional estava dentro de seu consultório, no posto de saúde de Douradina, quando o autor invadiu o local e o esfaqueou mais de oito vezes. ‘Macarrão’ seria paciente da unidade de saúde.

Apesar dos ferimentos, o médico foi socorrido e levado para Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo instantes depois.

Depois do crime, Gabriel ainda roubou uma bicicleta para tentar fugir do local, mas acabou sendo preso pela Polícia Militar nas proximidades do distrito do Bocajá, onde tem familiares.

Segundo o site Ligado na Notícia, equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até a unidade de saúde, fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso, que segue sendo investigado.

