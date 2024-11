Médico morre ao ser esfaqueado por paciente em posto de saúde de MS

O médico Edivandro Gil Braz, morreu ao ser esfaqueado durante a manhã desta segunda-feira (18), em Douradina. O autor do crime, Gabriel Nogueira da Silva Mattos, de 27 anos, conhecido como ‘Macarrão’, foi preso em flagrante.

Conforme as informações iniciais, o profissional estava dentro de seu consultório, no posto de saúde da cidade, quando o autor invadiu o local e o esfaqueou mais de oito vezes. ‘Macarrão’ seria paciente da unidade de saúde.

Apesar dos ferimentos, o médico foi socorrido e levado para Dourados, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo instantes depois.

Depois do crime, o homem ainda roubou uma bicicleta para tentar fugir do local, mas acabou sendo preso pela Polícia Militar nas proximidades do distrito do Bocajá, onde tem familiares.

Segundo o site Ligado na Notícia, equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até a unidade de saúde, fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso, que segue sendo investigado.

