Homem que sequestrou mulher por 2h durante roubo de carro em Dourados é preso

Um homem, de 23 anos, foi preso por suspeita de ter sequestrado e roubado uma mulher durante a madrugada de domingo (12), no bairro Vila Alba, na cidade de Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima estava saindo de um bar quando foi abordada pelo autor ao chegar no seu carro. Armado com uma faca, ele restringiu a liberdade da vítima e a conduziu até um matagal, onde a deixou com as mãos amarradas e fez ameaças por cerca de 2h, até liberá-la.

Nesse meio tempo, enquanto a vítima era mantida sob ameaças, seu veículo foi levado para a região de fronteira. Diante dos fatos, os policiais empreenderam diligências investigativas, e chegaram ao autor do crime.

O autor acabou sendo preso em sua casa e agora segue à disposição da Justiça para demais providências. As diligências policiais continuam em busca do veículo da vítima.

