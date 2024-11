Homem que tentou explodir o STF anunciou o crime nas redes sociais horas antes, confira

O autor das explosões que ocorreram na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13) anunciou os ataques nas redes sociais.

Uma hora antes da explosão, identificado como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, fez uma publicação no Facebook com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes da Câmara e do Senado.

Em seu perfil na rede social, que foi tirado do ar, ele costumava reproduzir teorias conspiratórias anticomunistas. O suspeito também exibiu prints de mensagens enviadas a si mesmo no aplicativo de mensagens WhatsApp.

“Sugiro a vocês uma data especial para a revolução: 15/11/2024. Após esse grande acontecimento, vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da república”, disse em uma das mensagens. Em outra, ele desafiou a Polícia Federal para uma espécie de “jogo”.

“Vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de m*rda […] Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de materiais etc. Início 17:48 horas do dia 13/11/2024. O jogo acaba dia 16/11/2024. Boa sorte”, escreveu.

O suspeito foi o único a morrer nas explosões. A informação preliminar, segundo a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), é de que o ataque tenha sido obra de um “lobo solitário na forma de um suicídio”. O caso está sob investigação.

