Homem sai para comprar cigarros e é espancado por dono de conveniência no Santa Fé

Homem, de 39 anos, foi espancado por um rapaz, de 30 anos, enquanto ia comprar cigarro no Bairro Santa Fé, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (30).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que foi até uma conveniência do Santa Fé para comprar um maço de cigarro. Porém, acabou sendo agredido por um homem, que se identifica como dono do estabelecimento.

Durante as agressões, o rapaz levou socos e pontapés até cair, sendo deixado no chão. A vítima contou as autoridades que o autor tem aproximadamente 30 anos, cabelos raspados, branco, baixo e ‘forte’. Depois disso, o autor saiu do local em uma caminhonete preta.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, e será investigado.

