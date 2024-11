Homem tem casa roubada por 'gatonas' que conheceu durante o rodeio na Capital

Homem, de 46 anos, foi roubado por duas mulheres que conheceu durante o rodeio que acontecia no Parque de Exposições Laucídio Coelho, durante a noite de sexta-feira (1°), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima e um amigo teriam conhecido dois ‘pitelzinhos’ durante o evento e aproveitaram para levar as mulheres para sua casa. No local, eles beberam mais um pouco e os homens dormiram.

Ao acordar, por volta das 7h40 de hoje, eles viram que o portão da casa estava aberto. Andando pelo imóvel, os dois viram que duas televisões, de 32 e 55 polegadas teriam sumido. Além dos aparelhos, dois celulares, um par de tênis e o carro das vítimas, um Chevrolet Celta vermelho teriam sido levados.

Eles andaram pelo bairro Jardim Colibri, encontrando o veículo a poucos metros da residência, com as chaves ainda no contato.

Diante da situação, eles procuraram a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

